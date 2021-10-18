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Фотокорреспондент «СЭ» Дарья Исаева стала победительницей международного конкурса имени Андрея Стенина

17:35
Проект «Домашняя Олимпиада». Работа «Фигурное хватание».
Проект «Домашняя Олимпиада».

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил победителей и призеров. В категории «спортивная серия» победил проект нашего фотокорреспондента Дарьи Исаевой «Домашняя Олимпиада». Дарья снимала подготовку атлетов к Токио во время карантина. Фотосъемка проводилась по видеосвязи, спортсмены показывали, в каких условиях их застала эпидемия, чем они занимаются дома и как тренируются в закрытом пространстве.

Работа «Фигурное хватание».
Работа «Фигурное хватание».

Особенной отметки жюри также отмечена работа Дарьи Исаевой «Фигурное хватание», сделанная во время контрольных прокатов сборной России. Пара Дарьи Павлюченковой и Дениса Ходыкина своим эффектным пируэтом привлекла не только внимание болельщиков, но и судей конкурса.

Целиком серию «Домашняя Олимпиада» можно посмотреть на сайте «СЭ».

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