В Роспотребнадзоре сообщили о формировании двух «российских» штаммов коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании в России сибирского и северо-западного варианта коронавируса.

«У нас есть мутации, которые мы описываем в Российской Федерации, мутации, не свойственные пока ни одному из описанных за рубежом штаммов, мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», — цитирует Попову РИА «Новости».

В ноябре 2020 года в Сибирском федеральном округе выявили частичную мутацию вируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию. При этом, найденные изменения в структуре вируса не делали его опаснее.

По состоянию на понедельник, 19 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 589 новых случаев коронавируса в 83 регионах. За весь период в России было зафиксировано 4 710 690 случаев коронавируса и 105 928 летальных исходов.