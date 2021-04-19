Шлеменко о деле против Моргенштерна: «Родители его ненавидят за то, что он ведет их детей на погибель»

Российский боец ММА Александр Шлеменко высказал мнение о возбуждении административного дела против рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков.

— Давно было пора всё это сделать. Я не понимаю, почему правоохранительные органы так тянут. Там и пропаганда порнографии, что у нас неприемлемо по конституции.

— Один из банков прекратил с ним сотрудничать. Это правильно?

— Я не думаю, что среди клиентов этого банка — сплошь и рядом наркоманы. Это серьезные люди. Банк сам себе на горло наступил тем моментом, когда показал, что поддерживает деградацию детей и тех людей, которые держут их карту. Деньги же у родителей тех детей, которые это слушают. А родители его ненавидят за то, что он ведет их детей на погибель.

— Какое наказание должен Моргенштерн понести по вашему мнению?

— Я не знаю как это контролируется правоохранительными органами, но запрещались концерты группы 25/17, Грота, Миши Маваши... ФСБ запрещала концерты. Здесь я не знаю, были ли такие же меры. Я считаю, за ту же пропаганду наркотиков нужно наказывать очень серьезно, если мы не хотим, чтобы молодое поколение сплошь и рядом сидело на наркотиках. Тогда это будет неповадно другим! А если это безнаказанно сходит, то у нас каждый второй будет это пропагандировать", — сказал Шлеменко «СЭ».

Ранее бывший депутат ЛДПР Дмитрий Носов обратился в полицию с целью проверки песен рэпера Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков. Теперь исполнителю грозит штраф до миллиона рублей по ч.1 статьи 6.13 КоАП за клипы «Розовое вино-2» и Family. Отстаивать честь рэпера будет адвокат Сергей Жорин.

(Данил Алешин)