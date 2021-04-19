Главное о коронавирусе в России и мире на 19 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на понедельник, 19 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 589 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 346 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 818 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 279), Санкт-Петербурге (692), Московской области (592), Ростовской области (237) и Нижегородской области (201).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 710 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 105 928 летальных исходов, выздоровели 4 333 598 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 19 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 142 041 421.

Первое место по числу зараженных занимают США — 32 404 463 человек. Далее идут Индия (15 061 919) и Бразилия (13 943 071).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 581 061. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (373 442) и Мексика (212 339).

— Власти Таиланда вводят ограничения в 18 «красных» провинциях: с сегодняшнего дня минимум на две недели закрывают школы и запрещают массовые мероприятия.

— Правительство Узбекистана вводит ряд карантинных мер с 18 апреля. Школы и детсады переведут на дистанционку, если зафиксируют случаи заражения. Глава правительства выразил обеспокоенность ростом числа ежедневно выявляемых случаев COVID-19, кроме того в стране выявлен южноафриканский штамм.

— В ряде стран зафиксированы антирекорды по суточному приросту заболевших коронавирусом: 261 500 случаев в Индии, 1 767 в Таиланде и 1 340 в Монголии. Кроме того, за последние сутки в Индии зарегистрировано максимальное количество умерших от COVID-19 — 1 501 летальный исход.