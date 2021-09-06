Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В посольстве России в Гвинее отреагировали на ситуацию с Камано, который не может вернуться в Москву

12:30
Франсуа Камано. Фото Instagram
Франсуа Камано. Фото Instagram
Теги:

Российское посольство в Гвинее прокомментировало «СЭ» ситуацию с невозможностью вылета форварда «Локомотива» Франсуа Камано из Гвинеи, куда он ранее отбыл для участия в матчах отбора чемпионата мира-2022.

«Ни футболист, ни его представители к нам не обращались. В настоящий момент авиасообщение с Конакри приостановлено», — сообщили «СЭ» в посольстве.

Ранее, 5 сентября, вооруженные группировки взяли в плен президента Гвинеи Альфу Конде. Повстанцы объявили о закрытии границ государства и об отмене Конституции.

25-летний Камано в интервью «СЭ» подтвердил, что не может выехать из Гвинеи.

Свой ближайший матч «Локомотив» проведет в Тинькофф чемпионате России 11 сентября против «Крыльев Советов».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Польский фанат-хулиган наглухо нокаутировал легенду кикбоксинга
Агитировала за нацистов, была брошена мужем и нищенствовала. Судьба самой молодой олимпийской чемпионки
«Дзюба еще при Манчини доказывал, что он игрок. Теперь надо убедить Карпина». Набутов — о сборной и «Зените»
«Локомотив» в товарищеском матче победил ЦСКА
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд