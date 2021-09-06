В посольстве России в Гвинее отреагировали на ситуацию с Камано, который не может вернуться в Москву
12:30
Российское посольство в Гвинее прокомментировало «СЭ» ситуацию с невозможностью вылета форварда «Локомотива» Франсуа Камано из Гвинеи, куда он ранее отбыл для участия в матчах отбора чемпионата мира-2022.
«Ни футболист, ни его представители к нам не обращались. В настоящий момент авиасообщение с Конакри приостановлено», — сообщили «СЭ» в посольстве.
Ранее, 5 сентября, вооруженные группировки взяли в плен президента Гвинеи Альфу Конде. Повстанцы объявили о закрытии границ государства и об отмене Конституции.
25-летний Камано в интервью «СЭ» подтвердил, что не может выехать из Гвинеи.
Свой ближайший матч «Локомотив» проведет в Тинькофф чемпионате России 11 сентября против «Крыльев Советов».
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