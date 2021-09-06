Умер актер Жан-Поль Бельмондо
18:00
Умер знаменитый французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо, сообщает 6 августа AFP.
Причина смерти не уточняется. Артисту было 88 лет.
Как рассказал адвокат Бельмондо, актер скончался 6 сентября в своем доме в Париже.
Он наиболее известен своими ролями в фильмах «Профессионал», «Чочара», «Великолепный», «Отверженные», «Борсалино» и другие.
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