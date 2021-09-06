Умер актер Жан-Поль Бельмондо

Умер знаменитый французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо, сообщает 6 августа AFP.

Причина смерти не уточняется. Артисту было 88 лет.

Как рассказал адвокат Бельмондо, актер скончался 6 сентября в своем доме в Париже.

Он наиболее известен своими ролями в фильмах «Профессионал», «Чочара», «Великолепный», «Отверженные», «Борсалино» и другие.