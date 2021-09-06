Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Умер актер Жан-Поль Бельмондо

18:00
Жан-Поль Бельмондо. Фото AFP
Жан-Поль Бельмондо. Фото AFP

Умер знаменитый французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо, сообщает 6 августа AFP.

Причина смерти не уточняется. Артисту было 88 лет.

Как рассказал адвокат Бельмондо, актер скончался 6 сентября в своем доме в Париже.

Он наиболее известен своими ролями в фильмах «Профессионал», «Чочара», «Великолепный», «Отверженные», «Борсалино» и другие.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Дикий скандал в матче Бразилия — Аргентина. Игра прервана, четырех аргентинцев хотят выслать из страны
Таксист изнасиловал 20-летнюю пассажирку
Япония сделала представление РФ по вопросу особого налогового режима на Курилах
Фото: Кто убил и расчленил Ирину Земченкову в 2010 году
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
1
Офсайд