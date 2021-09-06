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В России за сутки выявили 17 856 новых случаев заражения коронавирусом

11:15
Коронавирус в России. Фото ТАСС
Коронавирус в России. Фото ТАСС
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За последние сутки в России выявлено 17 856 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 790 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 276 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1463), Московской области (891), Санкт-Петербурге (690), Свердловской области (514) и Ростовской области (477).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 030 455 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 187 990 летальных исходов, выздоровели 6 285 007 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3517

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Александр Кравченко все материалы автора

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