Форвард «Локомотива» Камано рассказал о том, как застрял в Гвинее из-за госпереворота

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал «СЭ» о ситуации с выездом в Россию. 25-летний футболист не может покинуть территорию Гвинеи из-за государственного переворота в стране. Ранее, 6 сентября, об этом сообщил «Локомотив».

«Да, я действительно не могу выехать. Границы Гвинеи сейчас закрыты. Футбольная федерация ведет переговоры, чтобы игроки могли присоединиться к своим клубам. Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, все в порядке.

Знаю, что «Локомотив» ведет активнейшую работу для моего прибытия в Москву. Огромное спасибо клубу за это! Мы ждем и надеемся, что сможем улететь на наших рейсах", — сказал Камано «СЭ».

Сегодня, 6 сентября, сборная Гвинеи должна была дома сыграть против команды Марокко в рамках отборочного этапа ЧМ-2022, но из-за сложной политической ситуации в стране матч был перенесен.