В Петербурге ввели новые ограничения из-за пандемии коронавируса

В Санкт-Петербурге введены новые ограничения в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте правительства города.

С 4 декабря ужесточаются требования к проведению любых мероприятий численностью более 50 человек как на открытом воздухе, так и в помещениях. Отменяется возможность наполняемости концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах свыше 25 процентов.

С 14 декабря по 15 января запрещается реализация дополнительных общеразвивающих программ в помещениях государственных и частных организаций дополнительного образования.

С 30 декабря по 10 января запрещается проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря.