В Москве за сутки зафиксировали менее 4 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в Москве выявлено 3 966 новых случаев коронавируса, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Госпитализировано было 1 577 человек, скончались 109 пациентов. На ИВЛ находится 621 человек.

За прошлые сутки в столице было зафиксировано 4 991 новый случай.

Всего в Москве выявлено 1 443 598 случаев коронавируса. 1 250 506 человек выздоровели, 23 967 — умерли.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 857 002 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 145 278 летальных исходов, выздоровели 5 257 483 человека.