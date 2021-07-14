В Москве за сутки зафиксировали менее 4 тысяч новых случаев коронавируса
14 июля 2021, 12:15
За последние сутки в Москве выявлено 3 966 новых случаев коронавируса, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Госпитализировано было 1 577 человек, скончались 109 пациентов. На ИВЛ находится 621 человек.
За прошлые сутки в столице было зафиксировано 4 991 новый случай.
Всего в Москве выявлено 1 443 598 случаев коронавируса. 1 250 506 человек выздоровели, 23 967 — умерли.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 857 002 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 145 278 летальных исходов, выздоровели 5 257 483 человека.
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