Россия обновила максимум по количеству смертей от коронавируса за сутки

Суточный показатель смертности от COVID-19 в России установил антирекорд. По данным Telegram-канала «Оперштаб Москвы», было зафиксировано 786 летальных исходов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

За последние сутки в России выявлено 23 827 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3966), Московской области (2469), Санкт-Петербурге (1942), Нижегородской области (531) и Свердловской области (461).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 857 002 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 145 278 летальных исходов, выздоровели 5 257 483 человека.