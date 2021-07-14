Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В России за сутки выявили 23 827 новых случаев коронавируса

14 июля 2021, 12:00
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
Теги:

За последние сутки в России выявлено 23 827 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Из них 10,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 786 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 269 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3966), Московской области (2469), Санкт-Петербурге (1942), Нижегородской области (531) и Свердловской области (461).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 857 002 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 145 278 летальных исходов, выздоровели 5 257 483 человека.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3290

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант опубликовала откровенную фотографию из боксерского ринга
Дюков: «Подтверждаю, что Черчесов отказался от неустойки»
РФС планирует назначить нового главного тренера сборной России до старта РПЛ
Бывшая жена подала в суд на Павла Мамаева и требует большие алименты
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд