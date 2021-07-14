В России за сутки выявили 23 827 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 23 827 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Из них 10,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 786 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 269 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3966), Московской области (2469), Санкт-Петербурге (1942), Нижегородской области (531) и Свердловской области (461).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 857 002 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 145 278 летальных исходов, выздоровели 5 257 483 человека.