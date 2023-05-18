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В Москве ввели карантин из-за птичьего гриппа на нескольких территориях

Виктория Кравченко
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В Москве ввели карантин из-за птичьего гриппа.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В Москве ввели карантин из-за птичьего гриппа на нескольких территориях, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

Эпизоотический очаг —Борисовский пруд. В угрожаемые зоны входят районы: Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Печатники, Братеево, Зябликово, Капотня, Марьино, Люблино, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Чертаново Северное, Чертаново Центральное.

На время карантина запрещается: лечение больных птиц, ввоз и вывоз инкубационного яйца, перемещение и перегруппировка птиц, вывоз продуктов убоя и иной продукции птицеводства.

Также запрещен вывоз кормов для всех видов животных, с которыми могли иметь контакт больные птицы, а также снятие пера и пуха у умерших созданий.

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