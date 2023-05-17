Путин поручил представить предложения о проведении Игр БРИКС в России

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля представить предложения о проведении Игр БРИКС в России, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Кремля.

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительству Российской Федерации представить предложения об организации и проведении в 2024 году в Российской Федерации спортивных игр БРИКС», — написано в сообщении на сайте Кремля.

2 мая министр спорта России Олег Матыцин на совещании главы государства Владимира Путина с правительством предложил провести Игры БРИКС в 2024 году на территории России.