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Сегодня, 11:55

В Москве наградили лауреатов программы «Спорт и Россия-2022»

Читать «СЭ» в
Награда за премию.

26 мая в Москве состоялась IX ежегодная программа и Форум «Спорт и Россия-2022». По традиции мероприятие началось с деловой части программы — форума #СпортБизнесИнвестиции, который уже стал неотъемлемой частью программы и площадкой для обмена опытом и построения эффективного взаимодействия среди профессионального сообщества.

В этом году участники обсудили вопросы новой реальности спорта, с какими вызовами мы столкнулись и как продолжать двигаться вперед, развивая и популяризируя российский спорт. Отдельно затронули вопросы цифровой трансформации спорта и рассмотрели все «за» и «против» закона о Fan ID (паспорт болельщика). Среди спикеров Форума были представители крупных компаний, спортивных общественных организаций, ведущие спортивные СМИ и звезды российского спорта Виктор Кейру и Анастасия Максимова.

После окончания форума состоялась церемония награждения, на которой были объявлены компании-победители, которые добились наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России.

Среди лауреатов программы такие компании, как: ПАО «Ростелеком», X-Fit в России, Гостиничный комплекс «Имеретинский», UFC, АНО «Атом-Спорт», ПАО «ГМК «Норильский никель», Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, БФ «Созвездие Добра» и ФХР, Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi, Медиахолдинг MAER, ПАО «Совкомбанк», ООО «Фермент» ТМ «Десант здоровья», СДЮШОР «Крылья Советов», Оператор связи ПРОЛИНК, City Sport, Международная сеть школ плавания «Кроль» (ООО «Лига детского спорта»), ООО «Авиценна», МХЛ, Rock the Cycle, Киберспортивный холдинг «Киберия», Звезда России, SportForumLive.

Также в рамках церемонии назвали победителей двух специальных проектов. Награду «За личный вклад в развитие цифровизации спортивных объектов», в рамках проекта Digital leaders, получил Александр Меркулов, руководитель проекта FindSport.ru. В проекте «Активный отдых и туризм» победил Бутик-отель «Грасс Парк».

Партнером программы выступила компания «Лудинг».

Партнер программы — компания «Фуд Милк».

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