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Сегодня, 08:55

Сын Мадонны пришел на бокс в женском платье

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Мадонна и ее сын Банда.
Фото Соцсети
Мадонна и ее сын Банда.
Фото Соцсети
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Сын американской певицы Мадонны вместе с ней посетил боксерский вечер в Нью-Йорке. На 16-летнем подростке было надето красное платье.

Дэвид Банда надел наряд из новой коллекции известных брендов. В СМИ писали, что при создании этого платья стилисты вдохновлялись образом Мадонны 30-летней давности. Сама певица пришла на бой в черном спортивном костюме.

Мадонна и ее сын Банда. Фото Соцсети
Мадонна и ее сын Банда.
Соцсети

Дэвид является ее приемным сыном.

Боксерский вечер прошел 28 мая в Бруклине, в главном бою вечера чемпион WBA Regular в легком весе американец Джервонта Дэвис победил соотечественника Роландо Ромеро и защитил титул

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