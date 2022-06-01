Сын Мадонны пришел на бокс в женском платье

Сын американской певицы Мадонны вместе с ней посетил боксерский вечер в Нью-Йорке. На 16-летнем подростке было надето красное платье.

Дэвид Банда надел наряд из новой коллекции известных брендов. В СМИ писали, что при создании этого платья стилисты вдохновлялись образом Мадонны 30-летней давности. Сама певица пришла на бой в черном спортивном костюме.

Мадонна и ее сын Банда. Соцсети

Дэвид является ее приемным сыном.

Боксерский вечер прошел 28 мая в Бруклине, в главном бою вечера чемпион WBA Regular в легком весе американец Джервонта Дэвис победил соотечественника Роландо Ромеро и защитил титул