Боец Сатыбалдиев рассказал о спасении пассажира самолета

Участник «Бойцовского турнира РЕН ТВ» российский боксер Дилмурод Сатыбалдиев рассказал о том, как принимал участие в оказании помощи человеку, которому стало плохо на борту самолета Омск — Москва. Рейс летел из города, где накануне прошли поединки, и попал в зону турбулентности.

Как сообщалось ранее, у мужчины произошла паническая атака, после чего он потерял сознание.

Сидел, общался со своим соседом. Обернулся, смотрю, суета какая-то. Человеку стало плохо, оказалось, что на рейсе у нас никакого медика не было, человеку становилось все хуже и хуже", — вспоминает спортсмен.

По его словам, вместе с боксером из Португалии они взяли мужчину на руки и положили на проходе.

«Ему стало там легче, и начали девушки подходить, помогать. Надеюсь, мы ему помогли. На ноги он встал после этого», — добавил Сатыбалдиев в интервью РЕН ТВ.

В пятницу вечером зрители РЕН ТВ смогли увидеть бойцовский турнир, который проходил в Омске.

Главным боем вечера стал поединок российского боксера Алексея Папина против черногорца Дилана Прашовича. Россиянин нокаутировал противника.