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Сегодня, 10:12

В Москве отменили летную часть парада Победы

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В Москве из-за погодных условий отменили летную часть парада Победы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Сегодня, 9 мая, в России отмечается 77-летняя годовщина победы в Великой Отечественной войне.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что несмотря на то, что погодные условия в момент проведения парада Победы в Москве будут сложными, это не помешает провести летную часть мероприятия.

Источник: https://ria.ru/20220509/parad-1787597733.html
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