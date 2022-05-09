Синоптики рассказали, какой будет погода во время летной части парада Победы в Москве

Погодные условия в момент проведения парада Победы в Москве будут сложными, однако это не помешает провести летную часть мероприятия, сообщает РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«В прогнозируемых метеорологических условиях военные летчики, по всей видимости, сумеют пролететь в небе над Москвой», — сказал Тишковец.

Синоптик объяснил, что при проведении летной части парада Победы следует ориентировать на нижнюю границу облачности и полетную дальность.

Для общей безопасности полета высота нижней границы облачности не должна быть меньше 350-400 м. Утром показатель будет равен 540-560, а днем — 720-990 м. Видимость составит более 10 км.

Парад Победы пройдет на Красной площади 9 мая в 10.00 мск.

В этом году в его летной части задействуют 77 самолетов и вертолетов.