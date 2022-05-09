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Сегодня, 10:00

Праздничный салют в честь 9 Мая: где смотреть и во сколько начало

Праздничный салют 9 мая запустят с 36 площадок
Читать «СЭ» в
Праздничный салют в честь 9 мая в Москве.
Фото Global Look Press

Сегодня, 9 мая, в России отмечается 77-летняя годовщина победы в Великой Отечественной войне.

Вечером в Москве запустят фейерверки в честь праздника на 36 площадках города, поэтому место для просмотра салюта можно будет найти в каждом округе.

Начало шоу ожидается 9 мая в 22.00 по московскому времени, продлится оно 10 минут.

Напомним, что в 10.00 в Москве на Красной площади пройдет парад Победы, а в 15.00 от станций метро «Динамо» и «Белорусская» начнется шествие традиционной акции «Бессмертный полк».

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