Праздничный салют в честь 9 Мая: где смотреть и во сколько начало
Праздничный салют 9 мая запустят с 36 площадок
Сегодня, 9 мая, в России отмечается 77-летняя годовщина победы в Великой Отечественной войне.
Вечером в Москве запустят фейерверки в честь праздника на 36 площадках города, поэтому место для просмотра салюта можно будет найти в каждом округе.
Начало шоу ожидается 9 мая в 22.00 по московскому времени, продлится оно 10 минут.
Напомним, что в 10.00 в Москве на Красной площади пройдет парад Победы, а в 15.00 от станций метро «Динамо» и «Белорусская» начнется шествие традиционной акции «Бессмертный полк».
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