Праздничный салют в честь 9 Мая: где смотреть и во сколько начало

Сегодня, 9 мая, в России отмечается 77-летняя годовщина победы в Великой Отечественной войне.

Вечером в Москве запустят фейерверки в честь праздника на 36 площадках города, поэтому место для просмотра салюта можно будет найти в каждом округе.

Начало шоу ожидается 9 мая в 22.00 по московскому времени, продлится оно 10 минут.

Напомним, что в 10.00 в Москве на Красной площади пройдет парад Победы, а в 15.00 от станций метро «Динамо» и «Белорусская» начнется шествие традиционной акции «Бессмертный полк».