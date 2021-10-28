В Москве и Подмосковье начались нерабочие дни из-за распространения коронавируса

В Москве и Подмосковье в четверг, 28 октября, начались нерабочие дни в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Ранее об этом указе президента России было обявлено на сайте столичной мэрии и на старнице мэра Москвы Сергея Собянина.

Выходные в Москве и Подмосковье продлятся 11 дней — до 7 ноября. Такой срок выбран в связи с тем, что инкубационный период «дельта» — штамма коронавируса длится около пяти дней. Нерабочее время в Москве покроет два инкубационных периода.

В этот период в Москве не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, в частности, концерты, а футбольные матчи смогут проходить при пустых трибуных по решению органов государственной власти или по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Москве. Также будут закрыты кинотеатры, цирки и зоопарки.

Работа приостановлена или переведена на удаленную основу в большинстве организаций. Компании сферы услуг, торговые центры, клубы и бары будут закрыты. Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и другие предприятия общественного питания будут работать навынос или выполнять доставку.

Будут закрыты школы и детские сады, в последних организуют дежурные группы.

Продолжат свою работу только организации, обеспечивающие работу инфраструктуры, а также компании непрерывного цикла и ряд федеральных учреждений.

Ограничения не коснутся аптек, магазинов, осуществляющих продажу продуктов и товаров первой необходимости, а также служб доставки.

Подобные ограничения введены и в других регионах России.