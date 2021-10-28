В России впервые за период пандемии выявили более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлено 40 096 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Данный показатель является рекордным за весь период пандемии.

Из них 8,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1159 летальных исходов — это новый антирекорд за весь период пандемии. За сутки в России полностью выздоровели 29 318 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (8440), Санкт-Петербурге (3186), Московской области (2639), Самарской области (1357) и Нижегородской области (794).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 392 697 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 235 057 летальных исходов, выздоровели 7 272 053 человека.