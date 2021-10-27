Милонов отреагировал на каминг-аут австралийского футболиста: «Такие мысли лучше держать при себе»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на каминг-аут австралийского футболиста Джоша Кавалло.

«Футбол — очень травмоопасный вид спорта, — сказал Милонов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Регулярные попадания мяча в мозжечковую область вызвало брожение его мозга. У Джоша в голове начали расти грибы, в результате чего, он стал считать себя женщиной. У человека съехала кукуха, это может произойти с каждым. К нему нужен особой подход, не нужно смеяться над ним. Медкомиссия не должна допускать таких людей на футбольное поле. У наших футболистов тоже бывают такие срывы: один Дзюба чего стоит. Можно Мамаева с Кокориным вспомнить. Но эти срывы можно назвать человеческими. Такие мысли, которые озвучил австралиец, лучше держать при себе».

Кавалло — воспитанник «Мельбурн Сити», в феврале 2021 года он перешел в «Аделаиду» из «Вестерн Юнайтед». На его счету 2 результативных передачи в 19 матчах за «Аделаиду Юнайтед». По итогам сезона-2020/21 футболист получил награду «Восходящая звезда» от австралийской лиги.