Девушка защитника «Тампы» Михаила Сергачева рассказала о ситуации с массовыми беспорядками в США. В настоящее время Елизавета Сергачева и Михаил находятся во Флориде.

— Наверное, все слышали про убийство темнокожего парня полицейским. Вчера закрывали все витрины, магазины, — написала Елизавета в своем Telegram-канале. — Готовились к протестам. В итоге протесты вылились в какую-то жесть. Начали избивать людей, все крушить. Очень грустная ситуация, но почему-то люди думают, что они могут насилием исправить несправедливость. И от этого еще грустнее.

Протесты в Миннеаполисе и других крупных городах США продолжаются уже в течение нескольких дней после того, как после задержания полицейскими 25 мая погиб афроамериканец Джордж Флойд. Из-за протестов в Миннеаполисе объявили режим ЧС, а 29 мая в городе ввели комендантский час. Президент Дональд Трамп направил в более 500 бойцов Национальной гвардии.