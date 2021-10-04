В Госдуме считают ударом по зрелищности спорта отмену массовых мероприятий в России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» запрет Роспотребнадзора на проведение массовых мероприятий в России из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в стране.

«Эта мера скажется не только на футболе, но и в целом на спорте. Для любого спортивного мероприятия зритель — это одно из самых важных направлений. В футболе, в плавании, в стрельбе, в хоккее игры без зрителей напоминают тренировочные сборы, так как пропадает зрелищность. Совсем недавно все радовались частичному снятию ограничений в проведении массовых мероприятий, но четвертая волна заболеваемости настораживает и огорчает», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также президент Федерации керлинга России призвал болельщиков вакцинироваться в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 в стране.

«Грустно, что коронавирус по-прежнему накладывает ограничения в спорте. Болельщики должны с пониманием отнестись к возникшей ситуации. Надеюсь, они в ускоренном режиме пойдут прививаться, поскольку надо стремиться к показателю 90% вакцинированных людей среди населения, а пока этого и близко нет. Такие запреты — это удар по спорту, по его зрелищности и развитию, так что нужно вакцинироваться, чтобы не допускать всплески заболеваемости», — добавил Свищев в интервью «СЭ».

Об отмене массовых мероприятий по всей России в связи с пандемией объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.