Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Собянин сообщил о возможном ужесточении ограничений при ухудшении ситуации с коронавирусом

14:52
Теги:

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы будут принимать необходимые меры в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

«Дальше будем контролировать ситуацию и принимать необходимые меры в случае ухудшения данной ситуации», — цитирует Собянина РИА Новости.

Ранее мэр Москвы заявил, что ситуация с ростом заражения коронавирусом вызывает тревогу.

В России за сутки выявили 25 781 случай заражения коронавирусом. Наибольшее количество выявлено в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2198), Московской области (1733), Самарской области (626) и Нижегородской области (596).

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20211004/ogranicheniya-1753002098.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

ЦСКА не захотел ждать его прогресса, а теперь он второй русский бомбардир КХЛ. Но феерит уже в другом клубе
Тедеско не возглавит «Локомотив» по тем же причинам, по которым покинул «Спартак»
«Остался бы в Австралии, если бы знал, как у нас будут относиться к моей дисциплине». Дмитрий Саутин — о тяжелых временах
Американец, придумавший коньковый ход, сразу выиграл Кубок мира. Так началась революция в лыжах
10 актеров, которые сильно похудели
vs
2
Офсайд