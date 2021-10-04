Собянин сообщил о возможном ужесточении ограничений при ухудшении ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы будут принимать необходимые меры в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

«Дальше будем контролировать ситуацию и принимать необходимые меры в случае ухудшения данной ситуации», — цитирует Собянина РИА Новости.

Ранее мэр Москвы заявил, что ситуация с ростом заражения коронавирусом вызывает тревогу.

В России за сутки выявили 25 781 случай заражения коронавирусом. Наибольшее количество выявлено в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2198), Московской области (1733), Самарской области (626) и Нижегородской области (596).