Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом среди россиян старше 65 лет
15:03
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что необходимо обратить внимание на рост заболеваемости россиян старше 65 лет в регионах, где были отменены определенные ограничения из-за распространения коронавируса.
«К сожалению, в 24 субъектах снят запрет на определенные ограничительные мероприятия для лиц щадящего характера, защищающие этих людей. При этом в 21 субъекте из 24, где такой запрет снят, мы сегодня отмечаем рост заболеваемости именно среди этой возрастной группы населения. На это нужно обратить особое внимание», — цитирует Попову РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возможном ужесточении ограничений при ухудшении ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявили 25 781 случай заражения коронавирусом.
Читайте также
ЦСКА не захотел ждать его прогресса, а теперь он второй русский бомбардир КХЛ. Но феерит уже в другом клубе
«Остался бы в Австралии, если бы знал, как у нас будут относиться к моей дисциплине». Дмитрий Саутин — о тяжелых временах
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю