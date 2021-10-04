Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом среди россиян старше 65 лет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что необходимо обратить внимание на рост заболеваемости россиян старше 65 лет в регионах, где были отменены определенные ограничения из-за распространения коронавируса.

«К сожалению, в 24 субъектах снят запрет на определенные ограничительные мероприятия для лиц щадящего характера, защищающие этих людей. При этом в 21 субъекте из 24, где такой запрет снят, мы сегодня отмечаем рост заболеваемости именно среди этой возрастной группы населения. На это нужно обратить особое внимание», — цитирует Попову РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возможном ужесточении ограничений при ухудшении ситуации с коронавирусом.

В России за сутки выявили 25 781 случай заражения коронавирусом.