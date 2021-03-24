В Госдуме отреагировали на заявление Хабиба по Моргенштерну

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» высказывание экс-бойца UFC Хабиба Нурмагомедова о рэпере Моргенштерне.

24 марта Нурмагомедов заявил, что надеется на появление в России дисциплинарного органа, который будет «курировать и чистить всю эту грязь с экранов».

«Очень сомневаюсь, что Хабиб может себе позволить такое высказывание. Просто потому, что он воспитанный человек, — заявил Лебедев «СЭ». — Орган, я думаю, вряд ли появится. Лучше идти не по пути цензуры и чистки того, что идет на экранах. Надо воспитывать детей, подростков и в целом нашего общества. Та грязь, которая появляется на экранах, говорит о развитии общества. Никогда бы не подумал, например, что «Дом-2» имеет такие рейтинги».

Ранее Моргенштерн стал лицом рекламной кампании одного из банков. После выхода рекламы с участием популярного исполнителя ряд спортсменов раскритиковали действия рэпера.

(Константин Колмаков)