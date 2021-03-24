Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал позицию бойца ММА Александра Шлеменко и экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, которые выступили за регулирование деятельности популярного рэпера Моргенштерна, ставшего лицом рекламной кампании «Альфа-Банка».

«Надеюсь, Моргенштерн не является лицом нашего общества, но это производная от того, что сегодня есть, к сожалению. Я его творчество не поддерживаю, не воспринимаю и другим не советую. К сожалению, мнение любого человека никак не повлияет на ситуацию, потому что цензуры в нашей стране нет.

Что касается слов Шлеменко в адрес Моргенштерна про черта и беса, то Александр ушел в мифологическую историю. Это такой беснующийся человек. По моему мнению, Моргенштерн — не мужчина и не женщина, гермафродит. Это первое, что приходит в голову. И все его творчество для меня дико. Надеюсь, мои дети не будут его слушать. Но запретить Моргенштерна сейчас невозможно, к сожалению.

Отменить концерты Моргенштерна невозможно. Я могу 20 раз сказать, что против, но это ничего не изменит. Я же сам его концерт не стал бы организовывать. Но именно с Моргенштерном я бы не хотел иметь дело. Если я услышу у себя дома песню Моргенштерна, то устройство, из которого звучит музыка, придется выбросить", — сказал Гаджиев «СЭ»

Ранее Моргенштерн стал лицом рекламной кампании одного из банков. После выхода рекламы с участием популярного исполнителя ряд спортсменов раскритиковали действия рэпера.

(Владислав Флегонтов)