В Госдуме отреагировали на признание русского языка официальным в ФИФА

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на признание русского языка одним из официальных в Международной федерации футбола (ФИФА).

«Очень здорово! Это показатель того, что футбол в нашей стране развивается. А самое главное — им интересуются. Есть много международных организаций, которые работают с русским языком. Это не удивление, но приятное решение», — сказала Роднина «СЭ».

Сегодня, 31 марта, на заседании 72-го конгресса ФИФА в Дохе (Катар) русский язык был утвержден в качестве одного из официальных в организации.