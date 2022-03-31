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Сегодня, 14:39

В Госдуме отреагировали на признание русского языка официальным в ФИФА

В Госдуме прокомментировали признание русского языка официальным в ФИФА
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на признание русского языка одним из официальных в Международной федерации футбола (ФИФА).

«Очень здорово! Это показатель того, что футбол в нашей стране развивается. А самое главное — им интересуются. Есть много международных организаций, которые работают с русским языком. Это не удивление, но приятное решение», — сказала Роднина «СЭ».

Сегодня, 31 марта, на заседании 72-го конгресса ФИФА в Дохе (Катар) русский язык был утвержден в качестве одного из официальных в организации.

Ирина Роднина
ФИФА
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