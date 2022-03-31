«Лыжня России» сможет вернуться в «Битцевский лес»

Современную лыжную базу планируют создать на границе «Битцевского леса». Как сообщили в столичном департаменте капитального ремонта, работы проведут в рамках мероприятий по сохранению и восстановлению природно-исторического парка.

Новая база появится всего в 500 метрах от того места, где еще в советское время располагался известный лыжный центр «Красный Маяк», в котором проходили различные состязания по лыжному спорту, а в середине 80-х даже проводилось самое массовое соревнование в стране — «Лыжня России». Расположится она на месте гаражного комплекса.

На новой базе появится круговая освещенная лыжня длиной 50 метров для проверки лыжного оборудования перед выходом на дистанцию. С территории лыжной базы предусмотрен выход на кольцевые спортивные маршруты протяженностью 1,6 км, 4,2 км и 22 км, предназначенные как для классического, так и для конькового хода.

На территории обустроят нестационарный павильон лыжной базы, в котором разместят гардероб, санузлы, технические помещения, прокат и место для ремонта спортивного инвентаря, раздевалки, административные помещения, учебные классы и буфет. Летом здесь можно организовать прокат велосипедов и роликов, а также использовать павильон как базу для экотуризма. Для удобства гостей комплекса на его территории обустроят вместительную озелененную парковку.