Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на признание русского языка одним из официальных в Международной федерации футбола (ФИФА).

«Они закрепили русский язык как один из шести основных, потому что мы провели хороший чемпионат мира, а перед ним еще и Кубок конфедерации. Россия — большая футбольная страна. Как бы то ни было, многие зарубежные страны не могут похвалиться тем, что они выигрывали Олимпийские игры и чемпионаты Европы, а мы можем это сделать. И никуда от нашей страны просто так не отвернуться!» — сказал Ловчев корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Ранее в уставе ФИФА только три языка были официальными: английский, французский и испанский. Перед 72-м конгрессом руководство организации предложило добавить в этот список русский, арабский и португальский.