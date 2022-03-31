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Сегодня, 16:25

«Никуда от нашей страны просто так не отвернуться». Ловчев — о закреплении русского языка в ФИФА

Ловчев отреагировал на признание русского языка одним из официальных в ФИФА
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на признание русского языка одним из официальных в Международной федерации футбола (ФИФА).

«Они закрепили русский язык как один из шести основных, потому что мы провели хороший чемпионат мира, а перед ним еще и Кубок конфедерации. Россия — большая футбольная страна. Как бы то ни было, многие зарубежные страны не могут похвалиться тем, что они выигрывали Олимпийские игры и чемпионаты Европы, а мы можем это сделать. И никуда от нашей страны просто так не отвернуться!» — сказал Ловчев корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

31&nbsp;марта в&nbsp;Дохе прошло заседание 72-го конгресса ФИФА. Россию оставили в ФИФА, а русский язык сделали одним из официальных. Что это значит

Ранее в уставе ФИФА только три языка были официальными: английский, французский и испанский. Перед 72-м конгрессом руководство организации предложило добавить в этот список русский, арабский и португальский.

Евгений Ловчев
РФС
ФИФА
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