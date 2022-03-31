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Сегодня, 13:25

ФИФА утвердила русский язык в качестве официального в организации

Конгресс ФИФА включил русский язык в число официальных языков организации
Иван Торопцев
Корреспондент
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Конгресс ФИФА сделал русский язык официальным языком организации.
Фото Reuters

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил русский язык в качестве одного из официальных в организации, сообщает РИА «Новости».

Решение об этом было принято сегодня, 31 марта. на заседании 72-го конгресса ФИФА в Дохе (Катар).

Конгресс ФИФА одобрил закрепление русского языка в качестве официального путем голосования. За проголосовали 187 представителей, против — 4 представителя.

До этого устав ФИФА предусматривал использование четырех официальных языков в документации и общении с ассоциациями: английского, испанского, немецкого и французского. Перед конгрессом в Дохе было предложено добавить в список официальных языков ФИФА арабский, португальский и русский.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220331/fifa-1781057629.html
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