ФИФА утвердила русский язык в качестве официального в организации

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил русский язык в качестве одного из официальных в организации, сообщает РИА «Новости».

Решение об этом было принято сегодня, 31 марта. на заседании 72-го конгресса ФИФА в Дохе (Катар).

Конгресс ФИФА одобрил закрепление русского языка в качестве официального путем голосования. За проголосовали 187 представителей, против — 4 представителя.

До этого устав ФИФА предусматривал использование четырех официальных языков в документации и общении с ассоциациями: английского, испанского, немецкого и французского. Перед конгрессом в Дохе было предложено добавить в список официальных языков ФИФА арабский, португальский и русский.