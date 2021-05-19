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В Госдуме отреагировали на предложение сделать Хабиба министром культуры

11:43
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Депутат Госдумы Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова рэпера Басты (Василия Вакуленко), который предложил бойцу Хабибу Нурмагомедову стать министром культуры.

«Я с огромным уважением отношусь к нашим спортсменам, которые завоевывали для нашей страны разные награды. Мы все им благодарны. Но нужно прекратить использовать их любовь в обществе для достижения непонятных целей. Возьму простой пример — у нас в Госдуме огромное количество известных в прошлом спортсменов. Великолепные люди, прекрасные товарищи, но как депутаты — полный ноль. Ни выступлений, ни законопроектов. Пусть спортсмены занимаются чем-то другим. Нужно отделять мух от котлет», — сказал Лебедев «СЭ».

Ранее в интервью YouTube-каналу «Руки выше» Баста выразил мнение, что Хабиб может стать министром культуры и навести порядок в Дагестане.

(Владимир Пушкарев)

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