Главное о коронавирусе в России и мире на 19 мая: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 7 920 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 15,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 390 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 561 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 096), Санкт-Петербурге (784), Московской области (697), Ростовской области (198) и Воронежской области (141).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 965 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 116 965 летальных исходов, выздоровели 4 581 787 человек.

— В ближайшее время в России в гражданский оборот будет запущена четвертая вакцина от новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 19 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 164 921 175.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 774 945 человек. Далее идут Индия (25 496 330) и Бразилия (15 735 485).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 601 330. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (439 379) и Индия (283 276).

— Президент Филиппин Дутерте запретил гражданам выбирать, какой вакциной против коронавируса прививаться.

— Власти Великобритании призвали жителей воздержаться от поездок в страны не из «зеленого списка». В настоящий момент в этом перечне 13 стран, в том числе лишь два европейских государства — Исландия и Португалия.