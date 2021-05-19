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Губерниев: «Хорошо, что Баста не предложил Хабибу стать министром внутренних дел»

12:12
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова рэпера Басты (Василия Вакуленко), который предложил бойцу Хабибу Нурмагомедову стать министром культуры.

«Это похоже на популизм. Хорошо, что Баста не предложил Хабибу стать министром внутренних дел. Я с уважением отношусь и к Басте, и к Хабибу, но эти слова нас отвлекают от реальной спортивной повестки. Сейчас гораздо более интересно плавание. За всю историю такого талантливого поколения не было. Эти люди способны быть самыми крутыми за всю историю советского и российского спорта. Эта команда способна выиграть 6-8 золотых медалей. За этим нужно следить. А мы обсуждаем Басту и песни Моргенштерна», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее в интервью YouTube-каналу «Руки выше» Баста выразил мнение, что Хабиб может стать министром культуры и навести порядок в Дагестане.

(Владимир Пушкарев)

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