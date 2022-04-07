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Сегодня, 11:54

В Госдуме назвали неправильным решение отстранить граждан России и Белоруссии от участия в Бостонском марафоне

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал отстранение граждан России и Белоруссии от участия в Бостонском марафоне.

«У американцев всю их историю складывается так, что кроме них никого нет. История все расценит и рассудит. Бостонский марафон тому подтверждение. Туда приезжают совершенно мирные люди. Так делать совершенно неправильно. Бостонский марафон — частная компания. Их спонсоры и диктуют моду. Эта истерия захлестнула все жизненные аспекты и добралась до спорта», — сказал Свищев «СЭ».

Бостонский марафон состоится 18 апреля. Ежегодное мероприятие проводится с 1897 в День патриота.

Рекордсменом по количеству побед в Бостонском марафоне является Кларенс Демар. Он становился первым семь раз.

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«Это уже норма». Роднина — об отстранении россиян и белорусов от участия в Бостонском марафоне
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