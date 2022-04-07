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«Это чудовищное лицемерие». Губерниев — об отстранении россиян от Бостонского марафона

Губерниев отреагировал на отстранение россиян от Бостонского марафона
Владимир Пушкарев
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о том, что граждане России и Белоруссии пропустят Бостонский марафон из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Бостонской легкоатлетической ассоциации.

«Нашим бегунам не разрешили участвовать в марафоне в Бостоне. Это абсолютное лицемерие. И если говорить об Овечкине, то там, где популярность, там и заканчивается принципиальность. Вы восхищаетесь нашими игроками из НХЛ, а всех остальных зарываете. Они понимают, что если не будет наших хоккеистов во главе с Овечкиным, то не будет такого интереса, прежде всего для американцев. Это чудовищное лицемерие! А если Овечкин захочет пробежать, то, интересно, его пустят?» — сказал Губерниев «СЭ».

Бостонский марафон состоится 18 апреля. Ежегодное мероприятие проводится с 1897 года в День патриота.

Рекордсменом по количеству побед в Бостонском марафоне является Кларенс Демар. Он становился первым семь раз.

Дмитрий Губерниев
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