В Англии объявлен третий национальный локдаун из-за пандемии коронавируса

Премьер-министр Великобритании 4 января Борис Джонсон объявил о начале нового национального локдауна в стране из-за пандемии коронавируса, информирует BBC.

Со вторника все школы Англии переходят на режим удаленной работы, учебные заведения смогут посещать лишь дети представителей «ключевых» профессий — врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и так далее. Жителям региона разрешено выходить на улицу лишь на прогулку, к врачу, в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом вовсе.

По сообщениям Sky Sports, спорт высших достижений может продолжаться в намеченные сроки. Применительно к футболу речь идет об АПЛ и соревнованиях до шестого дивизиона (Южная и Северная национальные лиги) включительно. При этом все любительские соревнования запрещены.

Сроки длительности локдауна зависят от динамики распространения инфекции. По словам премьера, к середине февраля будут привиты четыре первые приоритетные группы населения: жильцы домов престарелых, медики, самые пожилые люди и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.

В своем обращении к нации Джонсон назвал предстоящие недели «самыми трудным» и добавил, что страна вступает в «последнюю фазу борьбы с пандемией».