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Украинский экс-футболист арестован в Москве по подозрению в шпионаже

6 июля 2020, 14:55

Сотрудники ФСБ установили причастность бывшего футболиста Василия Василенко к шпионажу в пользу Украины, сообщает ТАСС. На данный момент 53-летний Василенко задержан в Москве.

«Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО», — сообщил ТАСС источник.

Василенко с 1992 года по 2001 год выступал на позиции защитника за «Таврию» из Новотроицкого, мелитопольское «Торпедо» и бердянскую «Дружбу».

Дополнительная информация:

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