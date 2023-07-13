У фигуристка Транькова сгорела баня в Новой Москве

В коттеджном поселке Крекшино произошел пожар, в результате которого сгорела баня двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Максима Транькова, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, огонь вспыхнул на крыше постройки. Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

39-летний Траньков в паре с Татьяной Волосожар является победителем Олимпийских игр в Сочи, чемпионом мира (2013), четырехкратным чемпионом Европы (2012, 2013, 2014 и 2016).