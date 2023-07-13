У фигуристка Транькова сгорела баня в Новой Москве
В коттеджном поселке Крекшино произошел пожар, в результате которого сгорела баня двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Максима Транькова, сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, огонь вспыхнул на крыше постройки. Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
39-летний Траньков в паре с Татьяной Волосожар является победителем Олимпийских игр в Сочи, чемпионом мира (2013), четырехкратным чемпионом Европы (2012, 2013, 2014 и 2016).
Источник: https://t.me/ENews112/14538
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