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Сегодня, 00:28

У фигуристка Транькова сгорела баня в Новой Москве

Евгений Козинов
Корреспондент
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Максим Траньков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В коттеджном поселке Крекшино произошел пожар, в результате которого сгорела баня двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Максима Транькова, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, огонь вспыхнул на крыше постройки. Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

39-летний Траньков в паре с Татьяной Волосожар является победителем Олимпийских игр в Сочи, чемпионом мира (2013), четырехкратным чемпионом Европы (2012, 2013, 2014 и 2016).

Источник: https://t.me/ENews112/14538
Максим Траньков
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