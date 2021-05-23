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В Китае 21 бегун замерз насмерть во время ультрамарафона, среди них — двукратный рекордсмен страны

09:15

21 спортсмен замерз насмерть во время 100-километрового ультрамарафона в северо-западной провинции Ганьсу (Китай), сообщает Sina.

Горный марафон стартовал утром в субботу при солнечной погоде. К середине дня погодные условия изменились, начались ледяной дождь и град. После того, как температура резко упала, бегуны стали сообщать о переохлаждении, некоторые спортсмены пропали без вести. Местные власти направили на поиски пропавших команду из 700 спасателей, забег был остановлен.

В марафоне приняли участие 172 человека. 151 из них эвакуирован с дистанции, их состояние оценивается как стабильное. Спасатели нашли тела остальных бегунов. Среди 21 погибшего спортсмена был обнаружен обладатель двух национальных рекордов Лян Цзин. 31-летний спортсмен был многократным победителем ультрамарафонов и других забегов в Китае, а также установил два национальных рекорда, преодолев дистанции в 149,51 км (в 2014 году) и 151,2 км (в 2018 году).

Дополнительная информация:

https://news.sina.com.cn/

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