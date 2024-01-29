Нарышкин: «США активизируют усилия по срыву предстоящих в России спортивных мероприятий»

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США предпринимает попытки сорвать спортивные мероприятия в России.

«Администрация США активизирует усилия по срыву предстоящих в РФ спортивных мероприятий. Главные надежды в этом плане возлагаются на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и лично его президента Витольда Баньку. По поступающей в службу информации, в администрации США серьезно обеспокоены тем, что запущенная ими кампания по так называемой изоляции России в спорте высших достижений дает сбои», — приводит слова Нарышкина ТАСС.

По словам Нарышкина, в США обеспокоены тем, что большое число стран глобального Юга изъявило желание принять участие в Играх будущего, Спортивных играх стран БРИКС и Всемирных играх дружбы, которые проводит Россия.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 15 ноября директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод рекомендовал отказаться от участия в Играх дружбы.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В программу турнира вошли 29 видов спорта, в том числе баскетбольное и футбольное двоеборье в формате «фиджитал».