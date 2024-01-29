Путешественник Федор Конюхов планирует пересечь ОАЭ на верблюдах за две недели

Российский путешественник Федор Конюхов и приморский предприниматель Иван Молчанов в составе российско-арабской команды начали переход на верблюдах в ОАЭ, сообщают «Известия».

Отмечается, что путешественник вместе с командой пересечет Объединенные Арабские Эмираты в течение двух недель при скорости каравана 30-40 км в день. Путь составит 560 км.

Маршрут экспедиции «Через семь эмиратов» проложен по территориям Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Рас эль-Хайма, Аджман, Эль-Фуджайра и Умм-аль-Кувейн. Путешественники будут останавливаться на короткий отдых в течение дня и делать привал ночью.

Миссия экспедиции заключается в международном обмене опытом, укреплении гуманитарного сотрудничества между Россией и ОАЭ. Также Конюхов хочет внести вклад в изучение истории освоения Аравийского полуострова. Известно, что в ходе экспедиции запланирована первая выставка художественных работ российского путешественника в Объединенных Арабских Эмиратах.

72-летний Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний и 17 раз пересек Атлантику. Он первый россиянин, побывавший на всех Семи вершинах, в одиночку на Южном и Северном полюсах. Конюхов является обладателем национальной премии «Хрустальный компас» и мировых рекордов Гиннесса.