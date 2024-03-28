Депутат Роднина: «У меня пенсия нормального российского человека. Пока меньше 30 тысяч»

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала о своей пенсии.

«У меня пенсия нормального российского человека. Не спортивная. Сумма? Пока меньше 30 тысяч. Я работающий пенсионер и индексации для меня нет», — приводит слова Sport24.

74-летняя Роднина является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном катании. Фигуристка 10 раз побеждала на чемпионате мира и 11 раз на чемпионате Европы.