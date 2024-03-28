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28 марта, 18:00

ПСБ построит в ДНР бассейн и второй Центр уличного баскетбола

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ПСБ продолжит в Донецкой Народной Республике реализацию спортивных инициатив социального значения в рамках проекта «ПСБ — Детям», построив первый в Макеевке и второй в ДНР Центр уличного баскетбола, а также круглогодичный бассейн. Кроме того, банк планирует расширить в регионе офисную сеть. Об этом сообщил Петр Фрадков, председатель ПСБ, в ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику.

Программа визита включала посещение Авдеевки, где ПСБ недавно запустил выездное обслуживание населения, и рабочую встречу с главой региона Денисом Пушилиным. В ней приняли участие заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев, председатель правительства ДНР Евгений Солнцев, а также заместители председателя ПСБ — Михаил Дорофеев и Константин Басманов. Стороны обсудили вопросы финансирования и меры поддержки социальной и экономической инфраструктуры ДНР, в том числе предоставление ПСБ финансирования для восстановления Мариупольского завода им. Ильича и реализацию собственных проектов социального значения.

«Та масштабная работа, которую ПСБ проводит в Донецкой Народной Республике, направлена на обеспечение населения и бизнеса современными финансовыми продуктами, услугами и сервисами. Содействуя восстановлению социально-экономической инфраструктуры региона, мы также начали обслуживать жителей Авдеевки. ПСБ запустил в городе работу передвижного офиса, предоставив людям возможность обмена гривны на рубли, и мы будем расширять перечень финансовых предложений для жителей Авдеевки. Кроме того, ПСБ принимает участие в социальных проектах, и, продолжая эту работу в рамках «ПСБ — Детям», мы планируем построить в Макеевке Центр уличного баскетбола и круглогодичный бассейн», — прокомментировал Петр Фрадков.

Денис Пушилин высоко оценил деятельность ПСБ в регионе.

«В Донецкой Народной Республике ПСБ представлен достаточно широко. Жителям Республики он позволяет пользоваться всем инструментарием банковской системы Российской Федерации благодаря тесному взаимодействию и расширению возможностей, которые сейчас как раз предоставил данный банк», — отметил глава региона.

По его словам, есть еще одно важное направление сотрудничества с банковской организацией, оно касается строительства спортивных объектов.

«Это важно для жителей наших городов, районов. Это вписывается в те изменения, которые происходят у нас с учетом того, что мы полноценный субъект Российской Федерации», — заявил глава ДНР.

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