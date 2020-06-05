Трамп считает, что в США нужно снимать ограничения из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп выступил за отмену ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Также он выразил надежду, что крупнейшие штаты в ближайшее время начнут выход из карантина.

«Мы открываем страну, — сказал Трамп на пресс-конференции. — Мы возвращаем наши рабочие места. Возвращаемся туда, где были. Думаю, в следующем году мы будем выше, чем когда-либо. У нас снова будет самая большая экономика в мире. Считаю, что следующие несколько месяцев будут очень хорошими для нас. Очень важно помнить, что многие из наших штатов закрыты или почти закрыты. Некоторые из крупных, Нью-Йорк, Нью-Джерси, я надеюсь, начнут открываться».

По данным Worldometer, США занимают первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом — 1 927 961 человек. 110 329 человек умерли, выздоровели — 712 437.