Беркова вызвала на бой Канделаки: «Хочу провести для тебя экскурсию в мир смешанных единоборств»

Российская порноактриса Елена Беркова вызвала на бой Тину Канделаки.

«Мое обращение к телеведущей, которая по недоразумению возглавляла главный телевизионный канал страны, Тине Канделаки. Тиночка, я слышала, что ты поверила в себя, и считаешь себя спортсменкой, которая может о чем-то рассуждать, ничего не понимая в спорте. Я хочу провести для тебя экскурсию в мир смешанных единоборств, чтобы ты на себе почувствовала это, поняла, что такое подготовка, усталость, пот, кровь и слезы! Ты в моем списке, Тина, поэтому предлагаю тебе хорошо подготовиться и выйти против меня на одном из ближайших турниров! Не бойся, покажи свой характер, если конечно он у тебя есть, преодолей страх и выходи на бой! Можешь взять с собой возбудившегося Дмитрия Губерниева. Обещаю, что вынесу обоих! Ну что, Канделаки, погнали?» — написала Беркова в соцсети.

Ранее Беркова провела бой по правилам ММА в рамках проекта «Epic Fighting Championship». Актриса победила Иришку Чики Пики удушающим приемом. Позднее Беркова вызывала на бой Магомеда Исмаилова, Дмитрия Губерниева, Гаджи Автомата, Александра Емельяненко и Ольгу Бузову.