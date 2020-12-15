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Тетя рэпера Face стала замом Мурзагулова. Но не в «Уфе»

16:32
Кристина Недорезова-Дремина. Фото Facebook.
Кристина Недорезова-Дремина. Фото Facebook.

Тетя рэпера Face стала зампредседателя Общественной палаты Башкирии, сообщает Telegram-канал Mash. Серьезную должность получила Кристина Недорезова-Дремина.

Ранее она претендовала на пост председателя Общественной палаты Башкирии. Но стал им Ростислав Мурзагулов (председатель совета директоров «Уфы» — прим. «СЭ») — своим замом он предложил назначить именно Недорезову-Дремину.

Она также руководит центром для пожилых людей (там помогают бороться с деменцией и возрастными изменениями мозга).

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