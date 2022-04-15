Тарасова: «Алла, моя дорогая! С днем рождения!»

Татьяна Тарасова обратилась к Пугачевой в день ее рождения

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в своих соцсетях поздравила с днем рождения певицу Аллу Пугачеву.

Сегодня, 15 апреля, Пугачевой исполняется 73 года.

«Алла, моя дорогая! С днем рождения! Будь здорова! Люблю!» — написала Тарасова.

Отметим, в пятницу, 15 апреля, в «Лужниках» состоится шоу, посвященное 75-летию Тарасовой. В мероприятии примут участие многие известные фигуристы.