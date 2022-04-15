Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 12:35

Тарасова: «Алла, моя дорогая! С днем рождения!»

Татьяна Тарасова обратилась к Пугачевой в день ее рождения
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова и Алла Пугачева.
Фото «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в своих соцсетях поздравила с днем рождения певицу Аллу Пугачеву.

Сегодня, 15 апреля, Пугачевой исполняется 73 года.

«Алла, моя дорогая! С днем рождения! Будь здорова! Люблю!» — написала Тарасова.

Отметим, в пятницу, 15 апреля, в «Лужниках» состоится шоу, посвященное 75-летию Тарасовой. В мероприятии примут участие многие известные фигуристы.

Татьяна Тарасова
2
0
Читайте также
Хейтер России или беспристрастный профи? Секреты борца с допингом профессора Макларена
Два русских вратаря тащат «Нью-Йорк Рейнджерс» к успеху. Как Шестеркин и Георгиев смогли не превратить конкуренцию в войну
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернышенко рассказал про индексацию средств, выделенных на спортоборудование
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости